В Кривом Роге во время проведения земляных работ посреди микрорайона нашли 200-летний клад

Как предполагают сотрудники местного музея, найденные ценности принадлежали генералу Долгинцову и его жене. Если эта информация подтвердится, то ценной находке может быть более 200 лет.
Об этом сообщается на странице «Криворожская старина» в Facebook.
Сейчас на месте работают соответствующие службы.
Стоит отметить, что генерал Долгинцев поселился вблизи Кривого Рога еще в начале 19 века. Эти земли ему даровал царь Александр I. Местность, где поселился генерал и его крепостные, разрослась в село и получила название Екатериновка. Впоследствии фамилия Долгинцев стала и собственным названием целого поселения, а еще через время так начал называться целый район Кривого Рога и железнодорожная станция Долгинцево. Именно с нее началось строительство Екатерининской железной дороги, которая связала Криворожье с Донбассом через тогдашний Екатеринослав.
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