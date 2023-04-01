В Кривом Роге во время проведения земляных работ посреди микрорайона нашли 200-летний клад

В субботу, 1 апреля, в Кривом Роге во время проведения земляных работ на микрорайоне Солнечный, случайно был найден скрытый клад, который находился в керамической посуде.

Как предполагают сотрудники местного музея, найденные ценности принадлежали генералу Долгинцову и его жене. Если эта информация подтвердится, то ценной находке может быть более 200 лет.

Об этом сообщается на странице «Криворожская старина» в Facebook.

Сейчас на месте работают соответствующие службы.

Стоит отметить, что генерал Долгинцев поселился вблизи Кривого Рога еще в начале 19 века. Эти земли ему даровал царь Александр I. Местность, где поселился генерал и его крепостные, разрослась в село и получила название Екатериновка. Впоследствии фамилия Долгинцев стала и собственным названием целого поселения, а еще через время так начал называться целый район Кривого Рога и железнодорожная станция Долгинцево. Именно с нее началось строительство Екатерининской железной дороги, которая связала Криворожье с Донбассом через тогдашний Екатеринослав.

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