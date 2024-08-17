В Кривом Роге во время ликвидации пожара обнаружили тело мужчины

В городе Кривой Рог необычные обнаружили мужчину без признаков жизни.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Вчера поздно вечером в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Алексеенко Центрально-Городского района города Кривой Рог.

Прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник в комнате жилого дома. Горели вещи домашнего обихода на площади 20 кв. м. Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения обнаружили мужчину без признаков жизни, 1955 года рождения, — говорится в сообщении спасателей.

Пожар удалось потушить за один час.На месте работали 12 спасателей.

Сегодня мы писали о том, что силы ПВО ночью сбили в небе над Днепропетровщиной 2 шахеда.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: