В Кривом Роге вернули водоснабжение и тепло, но не работает электротранспорт

Кривой Рог приходит в себя после вчерашних ударов.

По словам начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, в городе на 100% возобновили водоснабжение. Часть насосных станций работает от электричества, а часть благодаря генераторам.

90% Кривого Рога уже с отоплением, однако в городе, как и по всей Днепропетровщине, экстренные отключения света. Не работает также скоростной трамвай и троллейбусы.

Энергетики применяют экстренные отключения, поэтому храните дома запасы воды, держите заряженные телефоны, фонарики и пауэрбанки», – написал Александр Вилкул.

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