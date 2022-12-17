В Кривом Роге вернули водоснабжение и тепло, но не работает электротранспорт

По словам начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, в городе на 100% возобновили водоснабжение. Часть насосных станций работает от электричества, а часть благодаря генераторам.
90% Кривого Рога уже с отоплением, однако в городе, как и по всей Днепропетровщине, экстренные отключения света. Не работает также скоростной трамвай и троллейбусы.
Энергетики применяют экстренные отключения, поэтому храните дома запасы воды, держите заряженные телефоны, фонарики и пауэрбанки», – написал Александр Вилкул.
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