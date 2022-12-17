Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Кривом Роге вернули водоснабжение и тепло, но не работает электротранспорт

В Кривом Роге вернули водоснабжение и тепло, но не работает электротранспорт

Сегодня 10:41
просмотров

Кривой Рог приходит в себя после вчерашних ударов.

Новости Днепра про В Кривом Роге вернули водоснабжение и тепло, но не работает электротранспорт

По словам начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, в городе на 100% возобновили водоснабжение. Часть насосных станций работает от электричества, а часть благодаря генераторам.

90% Кривого Рога уже с отоплением, однако в городе, как и по всей Днепропетровщине, экстренные отключения света. Не работает также скоростной трамвай и троллейбусы.

Энергетики применяют экстренные отключения, поэтому храните дома запасы воды, держите заряженные телефоны, фонарики и пауэрбанки», – написал Александр Вилкул.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге вернули водоснабжение и тепло, но не работает электротранспортУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге вернули водоснабжение и тепло, но не работает электротранспортРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине почти 3 тысячи шахтеров застряли под землей из-за обесточивания
    Новости Днепра
    Сегодня 09:32
    На Днепропетровщине почти 3 тысячи шахтеров застряли под землей из-за обесточивания

    Из-за обесточивания под землей застряли шахтеры.

    Из-под завалов дома в Кривом Роге извлекли тело полуторагодовалого мальчика
    Новости Днепра
    Сегодня 08:33
    Из-под завалов дома в Кривом Роге извлекли тело полуторагодовалого мальчика

    16 декабря россияне убили в Кривом Роге 4 человека.

    Мальчик остался сиротой: в Кривом Роге под завалами погибла почти вся семья
    Новости Днепра
    Вчера 19:26
    Мальчик остался сиротой: в Кривом Роге под завалами погибла почти вся семья

    7-летний мальчик остался сиротой.

    Мама умерла, ребенка еще ищут под завалами: количество погибших в результате удара по Кривому Рогу выросло
    Новости Днепра
    Вчера 17:29
    Мама умерла, ребенка еще ищут под завалами: количество погибших в результате удара по Кривому Рогу выросло

    Число погибших в результате утреннего удара увеличилось.

    Последние новости

    Какая ситуация с теплом и водой в Днепре
    Какая ситуация с теплом и водой в Днепре

    В Днепре рассказали о ситуации с отоплением и водоснабжением.

    Сегодня 10:57
    просмотров
    Выключайте все: в Днепре сильно скачет напряжение
    Выключайте все: в Днепре сильно скачет напряжение

    В Днепре сильно скачет напряжение.

    Сегодня 09:56
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине почти 3 тысячи шахтеров застряли под землей из-за обесточивания
    На Днепропетровщине почти 3 тысячи шахтеров застряли под землей из-за обесточивания

    Из-за обесточивания под землей застряли шахтеры.

    Сегодня 09:32
    0
    просмотров
    Из-под завалов дома в Кривом Роге извлекли тело полуторагодовалого мальчика
    Из-под завалов дома в Кривом Роге извлекли тело полуторагодовалого мальчика

    16 декабря россияне убили в Кривом Роге 4 человека.

    Сегодня 08:33
    просмотров
    Погода в Днепре в субботу, 17 декабря: ожидается дождь с грозой
    Погода в Днепре в субботу, 17 декабря: ожидается дождь с грозой

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    В Днепре открыли 15 минискульптуру
    В Днепре открыли 15 минискульптуру

    В пятницу, 16 декабря, на пересечении улиц Магдебургского права и Шолом-Алейхема возле культурно-делового центра "Менора" открыли еще одну минискульптуру.

    Вчера 22:00
    просмотров
    «Вязальный батальон» утепляет бойцов ВСУ
    «Вязальный батальон» утепляет бойцов ВСУ

    Два месяца назад "Вязальный батальон" принялся за работу, чтобы утеплить наших Защитников. Проект основал народный депутат Украины Дмитрий Кисилевский.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Російська ракета влучила в жилий будинок в Кривому Розі (ВІДЕО)
    Російська ракета влучила в жилий будинок в Кривому Розі (ВІДЕО)

    Сегодня, 16 декабря, в результате ракетного удара, нанесенного Российской Федерацией по Кривому Рогу, погибли трое и ранены 13 человек.

    Вчера 20:30
    просмотров
    В Молдове возникли перебои со светом из-за российских ракетных обстрелов Украины
    В Молдове возникли перебои со светом из-за российских ракетных обстрелов Украины

    Добавим, перебои с электроснабжением в Молдове из-за ракетного удара РФ по Украине - не впервые.

    Вчера 20:21
    просмотров
    Враг выискивает слабые места для прорыва на Бахмутском и Авдеевском направлениях, — Генштаб
    Враг выискивает слабые места для прорыва на Бахмутском и Авдеевском направлениях, — Генштаб

    Российские оккупанты выискивают слабые места в обороне наших воинов на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также враг продолжает строить линию обороны на границе с Крымом.

    Вчера 19:45
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх