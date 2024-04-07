В Кривом Роге вандалы снова сожгли биотуалет возле укрытия

Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел возле модульного укрытия на улице Свято-Николаевской в Центрально-Городском районе Кривого Рога.
Кто систематически уничтожает коммунальную собственность уже не первый месяц подряд.
Два месяца назад вандалы до основания сожгли туалет на проспекте Центральном в Кривом Роге.
В конце прошлого года вандалы сожгли туалет на площади Освобождения.
Кто причастен к этим актам вандализма до сих пор неизвестно, как и мотивы подобных поступков.
Читайте также:
Автор:
Специалисты взрывотехнической службы обезвредили боевую часть БпЛА "Герань".
Укрзалізниця анонсувала нові зміни для пасажирів.
Сьогодні вночі оборонці неба знищили велику "зграю" шахедів над Дніпропетровщиною.
Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.
Специалисты взрывотехнической службы обезвредили боевую часть БпЛА "Герань".
Укрзалізниця анонсувала нові зміни для пасажирів.
Сьогодні вночі оборонці неба знищили велику "зграю" шахедів над Дніпропетровщиною.
Хорошего весеннего дня, друзья!
Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.
Сегодня на улице Техникумовского города Новомосковск произошел пожар.
В Днепре мужчина взорвал боевую гранату в квартире.
Сегодня на автодороге Р-73 на участке между селом Дмитровка и городом Никополь Никопольского района произошло ДТП.
В Днепре на проспекте Поля собрались десятки человек.
В Днепре женщина обнаружила необычные вещи в игрушках своего ребенка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!