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В Кривом Роге вандалы снова сожгли биотуалет возле укрытия

Сегодня 11:30
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У Кривому Розі невідомі знову спалили біотуалет.

Новости Днепра про В Кривом Роге вандалы снова сожгли биотуалет возле укрытия

Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел возле модульного укрытия на улице Свято-Николаевской в Центрально-Городском районе Кривого Рога.

Кто систематически уничтожает коммунальную собственность уже не первый месяц подряд.

Два месяца назад вандалы до основания сожгли туалет на проспекте Центральном в Кривом Роге.

В конце прошлого года вандалы сожгли туалет на площади Освобождения.

Кто причастен к этим актам вандализма до сих пор неизвестно, как и мотивы подобных поступков.

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