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  • В Кривом Роге в реке, где утонула спасавшая своего сына женщина, под водой снова ищут ребенка

В Кривом Роге в реке, где утонула спасавшая своего сына женщина, под водой снова ищут ребенка

Сегодня 16:33
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Похожая трагедия на Гданцевке в Кривом Роге произошла в эти выходные.

Новости Днепра про В Кривом Роге в реке, где утонула спасавшая своего сына женщина, под водой снова ищут ребенка

В Кривом Роге ищут пропавшего под водой мальчика. Об этом сообщает криворожский телеграм-канал «На часі»

Известно, что двоих его друзей успели достать – одному 14 лет, другому 18. На этом же месте позавчера спасая взрослого сына, утонула женщина.

По предварительным данным ребенка достали из воды, но теперь попытаются реанимировать. Есть еще шанс, что мальчик выживет.

upd: К сожалению, реанимировать мальчика не удалось. Ему было 12 лет. Водолазы достали его из глубины 5 метров. Течением ребенка отнесло более 30 метров от места, где друзья купались на Гданцевке. Об этом сообщил специалист КП «Аварийно-спасательная мобильная служба спасения на воде» Юрий Николаевич.

Новости Днепра про В Кривом Роге в реке, где утонула спасавшая своего сына женщина, под водой снова ищут ребенка

Новости Днепра про В Кривом Роге в реке, где утонула спасавшая своего сына женщина, под водой снова ищут ребенка

Напомним, в эти выходные в реке утонула женщина, пытавшаяся спасти своего сына. Мужчине удалось реанимировать, а вот его маму – нет.

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Новости Днепра про В Кривом Роге в реке, где утонула спасавшая своего сына женщина, под водой снова ищут ребенкаУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге в реке, где утонула спасавшая своего сына женщина, под водой снова ищут ребенкаРусский

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