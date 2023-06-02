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В Кривом Роге в подвале одного из домов поселились лисы

Сегодня 13:59
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В Кривом Роге в подвале одного из многоквартирных домов поселились лисичка с лисенком.

Новости Днепра про В Кривом Роге в подвале одного из домов поселились лисы

Об этом сообщила зоозащитница Анастасия Иванова в ФБ.

Раньше семья жила в балке, в норе, но там начали выгуливать собак охотничьей породы, и семья сейчас в поисках более безопасного места, – отметила она.

По словам девушки, большинство жителей отнеслись к этому негативно.

Люди настроены, как всегда, негативно… Убить, отравить… Других идей нет. Как помочь семье и куда их девать? – пишет Анастасия.

Позже девушка обновила пост и добавила, что семейство лис сейчас не в подвале – они где-то гуляют по району.

Лисы с лисенком сейчас нет на месте. Говорят, что они уже около 3 дней гуляют по району, их видели в разных местах, – написала зоозащитница.

Новости Днепра про В Кривом Роге в подвале одного из домов поселились лисы

В комментариях мнения горожан разошлись: кто-то пишет, что животных надо поймать и вывезти, кто-то призывает помочь и подкармливать их:

Новости Днепра про В Кривом Роге в подвале одного из домов поселились лисы

Новости Днепра про В Кривом Роге в подвале одного из домов поселились лисы

Новости Днепра про В Кривом Роге в подвале одного из домов поселились лисы

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