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В Кривом Роге в канализационном колодце нашли недоношенного ребенка

Сегодня 13:25
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Ужас...

Новости Днепра про В Кривом Роге в канализационном колодце нашли недоношенного ребенка

В новогоднюю ночь в Кривом Роге коммунальщики во время проведения плановых работ по чистке центральной канализации нашли плод недоношенного ребенка.

Об этом сообщает «Информатор».

Обнаруженное тело-эмбрион мужского пола. На нем были многочисленные травмы.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины смерти ребенка. А также разыскивают мать.

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