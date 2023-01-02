В Кривом Роге в канализационном колодце нашли недоношенного ребенка

В новогоднюю ночь в Кривом Роге коммунальщики во время проведения плановых работ по чистке центральной канализации нашли плод недоношенного ребенка.
Об этом сообщает «Информатор».
Обнаруженное тело-эмбрион мужского пола. На нем были многочисленные травмы.
В настоящее время правоохранители устанавливают причины смерти ребенка. А также разыскивают мать.
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