В Кривом Роге в камышах нашли тело человека

В Кривом Роге местные жители заметили труп в водоеме на территории Саксаганского района, после чего сообщили соответствующим службам, пишет тг-канал На часі.
Инцидент произошел в районе ул. Цегельной, возле Юбилейного.
Тело мужчины, которого нашли криворожцы, было в камышах. Причины смерти пока неизвестны.
Первыми на место прибыли спасатели, которые извлекли тело из воды и передали правоохранителям. Все обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.
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