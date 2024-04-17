В Кривом Роге в камышах нашли тело человека

В Кривом Роге на Днепропетровщине в камышах обнаружили труп.

В Кривом Роге местные жители заметили труп в водоеме на территории Саксаганского района, после чего сообщили соответствующим службам, пишет тг-канал На часі.

Инцидент произошел в районе ул. Цегельной, возле Юбилейного.

Тело мужчины, которого нашли криворожцы, было в камышах. Причины смерти пока неизвестны.

Первыми на место прибыли спасатели, которые извлекли тело из воды и передали правоохранителям. Все обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

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