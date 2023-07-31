В Кривом Роге уже 2 погибших и 31 пострадавший, в том числе 4 детей: в ОВА рассказали, в каком они состоянии

Сегодня утром россияне ударили в Кривом Роге по жилой многоэтажке и зданию учебного заведения.

К сожалению, уже известно о двух погибших. 31 человек пострадал, в том числе четверо детей.

Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, рассказал, в каком они состоянии.

По его словам, у пострадавших рваные и резаные раны, переломы и минно-взрывные травмы. Состояние большинства – удовлетворительное. Двое тяжелых.

На месте ракетного удара работают правоохранители, спасатели и другие профильные службы.

Следствие СБУ по данному факту открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УКУ (Нарушение законов и обычаев войны).

Спасательные работы продолжаются.

Напомним, ранее мы писали, сколько людей может находиться под завалами в Кривом Роге.

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