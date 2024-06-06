В Кривом Роге умерла Заслуженная работница культуры Украины и режиссерка

Елена Дмитриевна Василевская умерла в возрасте 74 лет. 51 год своей жизни она посвятила развитию культурной жизни Кривого Рога. Много лет являлась руководительницей Дворца культуры «Центральный». Также — режиссеркой ярких постановок ко Дню города и Дню Независимости. Благодаря ей в городе появились фестивали «Танцующая осень», «В новый год с любимыми песнями», «Горизонты джаза», «Олимпиада искусств» и другие.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул на своей странице в Телеграмм.
Он также добавил, что Елена Василевская была заслуженной работницей культуры Украины и награждена нагрудным знаком «За заслуги перед городом».
“Она наполняла свой любимый Дворец культуры новыми идеями, дарила вдохновение многим творческим коллективам, вселяла уверенность в своих учеников. Ее доброта, преданность и энергия навсегда оставят след в наших сердцах. Соболезнования родным и близким”, — написал Александр Вилкул.
Читайте также:
Автор:
Левый берег Днепра богат на различные неглубокие озера, где водится…
Жители Днепра могут овладеть новой профессией в ПТУ.
В летнюю жару хочется выпить чего-нибудь охлаждающего и одновременно вкусного.…
Через год после подрыва оккупантами Каховской ГЭС на месте Каховского…
Левый берег Днепра богат на различные неглубокие озера, где водится много рыбы. Такие небольшие озера популярны среди рыбаков, но часто мелеют. Так, небольшое озеро в АНД районе мелело уже несколько раз и несколько раз его восстанавливали.
Жители Днепра могут овладеть новой профессией в ПТУ.
В летнюю жару хочется выпить чего-нибудь охлаждающего и одновременно вкусного. Такой напиток не только утолит жажду, но и подарит удивительный вкус во время питья.
Через год после подрыва оккупантами Каховской ГЭС на месте Каховского водохранилища образовался густой лес.
В Днепропетровской области есть уникальная природная достопримечательность – Сажевская балка.
В Днепре вместо снесенного киоска появилась зелёная зона.
Спасательницу ГСЧС из Днепра Евгению Дудку посмертно наградили "За оборону Украины".
В Днепре спасли бойца из Тернопольщины.
В Каменском на Днепропетровщине автомойщик угнал авто клиента.
В Днепре в очередной раз возникли проблемы с водоснабжением из-за нехватки электроэнергии.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!