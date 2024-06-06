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В Кривом Роге умерла Заслуженная работница культуры Украины и режиссерка

Сегодня 14:53
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В Кривом Роге ушла из жизни Заслуженная работница культуры Украины Елена Василевская.

Новости Днепра про В Кривом Роге умерла Заслуженная работница культуры Украины и режиссерка

Елена Дмитриевна Василевская умерла в возрасте 74 лет. 51 год своей жизни она посвятила развитию культурной жизни Кривого Рога. Много лет являлась руководительницей Дворца культуры «Центральный». Также — режиссеркой ярких постановок ко Дню города и Дню Независимости. Благодаря ей в городе появились фестивали «Танцующая осень», «В новый год с любимыми песнями», «Горизонты джаза», «Олимпиада искусств» и другие.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул на своей странице в Телеграмм.

Он также добавил, что Елена Василевская была заслуженной работницей культуры Украины и награждена нагрудным знаком «За заслуги перед городом».

“Она наполняла свой любимый Дворец культуры новыми идеями, дарила вдохновение многим творческим коллективам, вселяла уверенность в своих учеников. Ее доброта, преданность и энергия навсегда оставят след в наших сердцах. Соболезнования родным и близким”, — написал Александр Вилкул.

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