В Кривом Роге у 32-летнего мужчины нашли наркотиков на 250 тысяч гривен

В Кривом Роге правоохранители задержали 32-летнего мужчину, у которого обнаружили при себе килограмм наркотиков.

Злоумышленник был задержан в воскресенье, 26 февраля, в Долгинцевском районе города. При себе у него была упаковка «солей». Об этом сообщают журналисты сайта «СВОИ».

Стоимость килограмма таких наркотиков на «черном рынке» составляет 250 тысяч гривен.

Сейчас работники полиции готовятся начать расследование по ст. 307 Уголовного кодекса «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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