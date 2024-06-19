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В Кривом Роге целая семья заболела сальмонеллезом

Сегодня 11:40
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Впервые за последнее время в Кривом Роге четыре человека заболели сальмонеллезом.

Новости Днепра про В Кривом Роге целая семья заболела сальмонеллезом

Трое детей и взрослый из одной семьи заболели этим инфекционным заболеванием. Такую болезнь зафиксировали в Кривом Роге впервые за последнее время, сообщил глава облсовета Днепропетровщины Николай Лукашук.

Из-за жары в регионе продолжает расти сезонная заболеваемость острыми кишечными инфекциями. На прошлой неделе было выявлено 168 случаев. Бывают и такие массовые вспышки, как в Кривом Роге.

Сальмонеллы могут попасть в организм через куриные яйца, мясо и молочку. Рекомендуется не покупать домашние продукты у непроверенных продавцов и тщательно мыть руки после пребывания на улице и при приготовлении пищи.

Симптомы при сальмонеллезе могут быть такими: повышение температуры, головная боль, слабость, недомогание, боль в животе, тошнота, рвота, диарея.

Кроме этого, на Днепропетровщине продолжают фиксировать случаи заболеваемости коклюшем. За последнее время зарегистрировано 6 больных.

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