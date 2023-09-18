Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Кривом Роге судили военного, зарабатывавшего на онлайн-пиратстве американских сериалов

В Кривом Роге судили военного, зарабатывавшего на онлайн-пиратстве американских сериалов

Сегодня 21:20
просмотров

Военнослужащий зарабатывал на пиратстве сериалов.

Новости Днепра про В Кривом Роге судили военного, зарабатывавшего на онлайн-пиратстве американских сериалов

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Как выяснило следствие, еще в 2019 году криворожец, который на тот момент был военнослужащим одной из воинских частей, создал несколько сайтов, куда нелегально залил известные американские сериалы и фильмы. Сделал он это не имея разрешения производителей контента и нарушил закон об авторском праве.

Из дома криворожец администрировал сайты «kinogo.со.», «ukrfilm.top», «uafilm.top», куда публиковал фильмы известных кинокомпаний.

В частности, на одном из сайтов подозреваемый разместил контент, принадлежащий DisneyEnterprises, Inc. (Disney). По заключению эксперта в сфере интеллектуальной собственности таким образом причинил правообладателям материальный ущерб в размере 1274880,68 гривен.

Криворожец также нарушил авторские права, принадлежащие Twentieth Century Fox Film Corporation (Fox). Материальный ущерб составил 1274880,68 гривен. За фильмы правообладателя Universal City Studio LLLP (Universal) нанес материальный ущерб в размере 1 274 880,68 гривен. Warner Вгоs. Entertainment Inc. (Warner) материальный ущерб в размере 1274880,68 гривен.

Среди сериалов, которые обвиняемый загрузил на свой сайт:

  • «Battle of the Sexes» («Битва статей» — на украинском) 2017 года;
  • «Deadpool 2» («Дедпул 2» – на украинском) 2018 года;
  • «Bones: Season 2-8» («Кости: Сезон 2-8» — на украинском) 2006-2012 года выпуска;
  • «Mamma Mia: Here We Go Again!» («Мамма Mia 2» – на украинском) 2018 года;
  • Warehouse 13: Season 1-5 (Хранилище 13: Сезон 1-5 — на украинском) 2008-2014 года;
  • «The Nun» («Монахиня» – на украинском) 2018 года;
  • Lucifer: Season 1-2 (Люцифер: Сезон 1-2 — по-украински) 2015-2016 года;
  • «Arrow: Season 1-5» («Стрела: Сезон 1-5» – на украинском) 2012-2016 года;
  • «Nikita: Season 1-4» («Никита: Сезон 1-4» – на украинском) 2010-2013 года;
  • «The Big Bang Theory: Season 1-8» («Теория большого взрыва: Сезон 1-8» — укр.) 2007-2015 года;
  • «The Flash: Season 1-3» («Флэш: Сезон 1» – на украинском) 2014-2016 года;
  • Lethal Weapon: Season 1-2 («Смертельное оружие: Сезон 1-2» — укр.) 2016-2017 года;

В ходе досудебного расследования мужчина пошел на соглашение с прокурором и признал свою вину.

Криворожца, нарушившего законодательство об авторских правах, признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 34 000 гривен. Кроме этого, обвиняемый должен уплатить 12 тысяч 125 гривен судебного сбора.

Также у подсудимого в пользу государства забрали ноутбук Samsung, с которого он публиковал сериалы.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге судили военного, зарабатывавшего на онлайн-пиратстве американских сериаловУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге судили военного, зарабатывавшего на онлайн-пиратстве американских сериаловРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Кабмин выделит на строительство метро в Днепре еще более полумиллиарда гривен
Новости Днепра
Сегодня 22:01
Кабмин выделит на строительство метро в Днепре еще более полумиллиарда гривен

На строительство метро в Днепре и Харькове в бюджете 2024…

В Днепре с 19 по 26 сентября запланировали масштабное отключение газа: все адреса
Новости Днепра
Сегодня 20:00
В Днепре с 19 по 26 сентября запланировали масштабное отключение газа: все адреса

В последние десять дней сентября в Днепре запланировано масштабное отключение…

Певец с Днепра снял укрверсию песни Тины Кароль и попал в топы национальных хит-парадов
Новости Днепра
Сегодня 19:20
Певец с Днепра снял укрверсию песни Тины Кароль и попал в топы национальных хит-парадов

Юный днепровский певец снял украиноязычный кавер на известную песню Тины…

Наглый водитель из Днепра чуть не наехал на людей, а затем задул их из газового баллончика
Новости Днепра
Сегодня 18:41
Наглый водитель из Днепра чуть не наехал на людей, а затем задул их из газового баллончика

Патрульные задержали наглого водителя, который едва не сбил пешеходов, а…

Последние новости

Кабмин выделит на строительство метро в Днепре еще более полумиллиарда гривен
Кабмин выделит на строительство метро в Днепре еще более полумиллиарда гривен

На строительство метро в Днепре и Харькове в бюджете 2024 предусмотрено еще 1,27 миллиарда гривен.

Сегодня 22:01
0
просмотров
В Днепре отложили переименование проспекта Гагарина
В Днепре отложили переименование проспекта Гагарина

Скорее всего, в Днепре отложили переименование проспекта Гагарина.

Сегодня 20:40
3
просмотров
В Днепре с 19 по 26 сентября запланировали масштабное отключение газа: все адреса
В Днепре с 19 по 26 сентября запланировали масштабное отключение газа: все адреса

В последние десять дней сентября в Днепре запланировано масштабное отключение газа.

Сегодня 20:00
1
просмотров
Певец с Днепра снял укрверсию песни Тины Кароль и попал в топы национальных хит-парадов
Певец с Днепра снял укрверсию песни Тины Кароль и попал в топы национальных хит-парадов

Юный днепровский певец снял украиноязычный кавер на известную песню Тины Кароль и попал в топы хит-парадов Украины.

Сегодня 19:20
4
просмотров
Наглый водитель из Днепра чуть не наехал на людей, а затем задул их из газового баллончика
Наглый водитель из Днепра чуть не наехал на людей, а затем задул их из газового баллончика

Патрульные задержали наглого водителя, который едва не сбил пешеходов, а затем забрызгал возмущенных людей газом.

Сегодня 18:41
4
просмотров
В Кривом Роге после трех месяцев ограничений отменят графики подачи воды
В Кривом Роге после трех месяцев ограничений отменят графики подачи воды

В Кривом Роге и районе убирают ограничения на использование воды.

Сегодня 18:06
6
просмотров
В Днепропетровской области во время тревоги сбили вражеский БПЛА
В Днепропетровской области во время тревоги сбили вражеский БПЛА

Информацию подтвердили в воздушном командовании "Схід".

Сегодня 18:00
4
просмотров
В Днепре в парке домашняя овчарка покусала женщину: она обратилась в полицию
В Днепре в парке домашняя овчарка покусала женщину: она обратилась в полицию

Инцидент произошел вчера вечером, 17 сентября, в парке "Кирилловка" (ул. Новозаводская).

Сегодня 17:47
3
просмотров
На дне обмелелого Каховского водохранилища нашли токсичные нитриты, которые «отравляют» воду — эколог
На дне обмелелого Каховского водохранилища нашли токсичные нитриты, которые «отравляют» воду — эколог

Экологи, исследовавшие остатки воды и ил на дне Каховского водохранилища, утверждают, что нашли опасные нитриты.

Сегодня 17:38
4
просмотров
Как жителям Днепра оформить или восстановить пенсионное удостоверение: 2 варианта действий
Как жителям Днепра оформить или восстановить пенсионное удостоверение: 2 варианта действий

Пенсионное удостоверение – подтверждает статус пенсионера и позволяет пользоваться льготами в основном на проезд в общественном транспорте. Оно выдается всем гражданам, после выхода на пенсию.

Сегодня 17:22
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх