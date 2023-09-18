В Кривом Роге судили военного, зарабатывавшего на онлайн-пиратстве американских сериалов

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
Как выяснило следствие, еще в 2019 году криворожец, который на тот момент был военнослужащим одной из воинских частей, создал несколько сайтов, куда нелегально залил известные американские сериалы и фильмы. Сделал он это не имея разрешения производителей контента и нарушил закон об авторском праве.
Из дома криворожец администрировал сайты «kinogo.со.», «ukrfilm.top», «uafilm.top», куда публиковал фильмы известных кинокомпаний.
В частности, на одном из сайтов подозреваемый разместил контент, принадлежащий DisneyEnterprises, Inc. (Disney). По заключению эксперта в сфере интеллектуальной собственности таким образом причинил правообладателям материальный ущерб в размере 1274880,68 гривен.
Криворожец также нарушил авторские права, принадлежащие Twentieth Century Fox Film Corporation (Fox). Материальный ущерб составил 1274880,68 гривен. За фильмы правообладателя Universal City Studio LLLP (Universal) нанес материальный ущерб в размере 1 274 880,68 гривен. Warner Вгоs. Entertainment Inc. (Warner) материальный ущерб в размере 1274880,68 гривен.
Среди сериалов, которые обвиняемый загрузил на свой сайт:
В ходе досудебного расследования мужчина пошел на соглашение с прокурором и признал свою вину.
Криворожца, нарушившего законодательство об авторских правах, признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 34 000 гривен. Кроме этого, обвиняемый должен уплатить 12 тысяч 125 гривен судебного сбора.
Также у подсудимого в пользу государства забрали ноутбук Samsung, с которого он публиковал сериалы.
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