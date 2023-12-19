В Кривом Роге спасли парня, который хотел покончить с собой (ВИДЕО)

На помощь парню вызвали полицейских и спасателей.

Вчера ночью в Кривом Роге парень хотел покончить с собой, прыгнув с балкона.

На место происшествия вызвали правоохранителей и спасателей.

Один из патрульных установил связь с юношей, а затем зафиксировал его своей поясной системой и пристегнул наручниками, чтобы он не упал. До приезда спасателей полицейские держали несовершеннолетнего за руки и ноги и разговаривали с ним.

Об этом сообщает Патрульная полиция Кривого Рога.

ГСЧС-ники, прибыв на место происшествия, распилили часть решетки и вместе с патрульными вытащили парня в безопасное место. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина хотел выпрыгнуть из окна 9-го этажа.

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