В Кривом Роге спасатели помогли женщине, которая упала в яму

Сегодня, 23 ноября, в 05:02 на линию "101" сообщили, что на улице Сергея Колачевского в Кривом Роге женщина упала в яму.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Прибыв, специалисты ГСЧС под наблюдением медиков достали пострадавшую женщину 1943 года рождения. Ее госпитализировали.

К работам привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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