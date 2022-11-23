В Кривом Роге спасатели помогли женщине, которая упала в яму

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Прибыв, специалисты ГСЧС под наблюдением медиков достали пострадавшую женщину 1943 года рождения. Ее госпитализировали.
К работам привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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