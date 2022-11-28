В Кривом Роге снова «заминировали» все школы

В Кривом Роге снова сообщают о минировании всех школ.
О возможном минировании школ сообщают местные СМИ. Отмечается, что информация о взрывчатке поступает и из других городов Украины.
На спецлинию полиции поступило сообщение с угрозами.
Все школы Украины будут VZORVANЫ молитесь с*ки, – говорится в сообщении.
Такая информация поступила стражам порядка в 14:30. На места, где может быть заложена взрывчатка, выехали спецслужбы.
Скорее всего, это очередное фейковое минирование. В Кривом Роге правоохранители периодически вынуждены проверять информацию о взрывчатке в школах. В большинстве случаев ничего не находят.
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