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В Кривом Роге снова заметили ядовитого паука: опасен ли он

Сегодня 12:09
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В Днепропетровской области снова зафиксировали ядовитого паука.

Новости Днепра про В Кривом Роге снова заметили ядовитого паука: опасен ли он

Житель Кривого Рога случайно заметил паука-осу, когда пытался зайти в квартиру своих родителей, расположенную в многоэтажном доме.

Взялся за ручку (двери — ред.), почувствовал паутину, смотрю — паук сидит…, — сказал Александр в видео, опубликованном в Facebook-сообществе «Пауки Украины«.

Мужчина отмечает – квартира не заброшена, живут в ней постоянно. Паук пришел и сделал себе «дом» возле замка на дверь довольно быстро.

В комментариях к видео отмечают, что от укуса паука-осы «ласты не склеишь», он боится человека так же, как человек его. Некоторые комментаторы шутят, что паук слишком худой и, вероятно, просто пришел поесть.

Что известно о пауке-осе?

Яркого паука с полосатым желто-черно-белым брюшком, напоминающим осу, называют Аргиопой или Брюннихой. Встречают его как на територии Украины, так и на Днепропетровщине не впервые. В прошлом году он даже стал звездой социальных сетей.

Вот самое распространенное фото Аргиопы:

Новости Днепра про В Кривом Роге снова заметили ядовитого паука: опасен ли он

Взято из открытых источников.

Вероятно, паук, которого увидел житель Кривого Рога, является самцом, ведь он гораздо меньше самки и имеет почти более «хрупкое» брюшко.

Известно, что этот необычный паук с яркой окраской ядовит, но людям от его укуса серьезные последствия не угрожают. Однако его яд в частых случаях вызывает сильную боль, продолжающуюся в течение длительного времени. Также на месте укуса могут образовываться нарывы.

По поведению паук-оса похож на южнорусского тарантула – если не трогать его, то и он вам ничего не сделает.

В случае укуса следует не паниковать и обратиться к врачу. Сразу после укуса рекомендуется положить лед на пораженное место, а также выпить антигистаминный препарат.

Но, если у вас аллергия и вас укусил паук, реакция на яд будет несколько иной – может даже подняться температура и значительно ухудшиться состояние. В таком случае следует немедленно обратиться в медучреждение.

Напомним, что в связи с жарой на территории Украины активизировались пауки, которых мы могли не замечать раньше – такое явление нормальное. Кстати, недавно в Днепре в «Еве» заметили паука, похожего на тарантула.

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Новости Днепра про В Кривом Роге снова заметили ядовитого паука: опасен ли онУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге снова заметили ядовитого паука: опасен ли онРусский

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