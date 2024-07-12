Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге снова раздастся взрыв

Сегодня 13:07
просмотров

Жители Кривого Рога днем ​​12 июля услышат взрыв.

Новости Днепра про В Кривом Роге снова раздастся взрыв

Глава горсовета Кривого Рога Александр Вилкул предупредил горожан о том, что в некоторых частях города можно будет услышать взрыв днем ​​12 июля.

Взрыв плановый будет проводиться в производственных целях в 14:00 в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – сообщил Вилкул.

Напомним, вчера в городе также услышали по меньшей мере два взрыва.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге снова раздастся взрывУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге снова раздастся взрывРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Жертва адской жары: жительница Днепра попала в больницу с тепловым ударом
    Новости Днепра
    Сегодня 13:31
    Жертва адской жары: жительница Днепра попала в больницу с тепловым ударом

    В Днепре женщина получила тепловой удар.

    На Днепропетровщине сильно обмелели реки: в чем дело
    Новости Днепра
    Сегодня 13:04
    На Днепропетровщине сильно обмелели реки: в чем дело

    В ДнепрОВА рассказали, почему на Днепропетровщине мелеют реки.

    «Признаки стойкого фекального загрязнения»: в Днепре проверили воду на неофициальных пляжах
    Новости Днепра
    Сегодня 12:36
    «Признаки стойкого фекального загрязнения»: в Днепре проверили воду на неофициальных пляжах

    Четыре пляжа на левом берегу имеют проблемы.

    В Днепре из-за жары свет будут отключать чаще: новые графики ЦЭК
    Новости Днепра
    Сегодня 12:32
    В Днепре из-за жары свет будут отключать чаще: новые графики ЦЭК

    Обнародовали новые графики отключений для абонентов ЦЭК.

    Последние новости

    Жертва адской жары: жительница Днепра попала в больницу с тепловым ударом
    Жертва адской жары: жительница Днепра попала в больницу с тепловым ударом

    В Днепре женщина получила тепловой удар.

    Сегодня 13:31
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине сильно обмелели реки: в чем дело
    На Днепропетровщине сильно обмелели реки: в чем дело

    В ДнепрОВА рассказали, почему на Днепропетровщине мелеют реки.

    Сегодня 13:04
    1
    просмотров
    «Признаки стойкого фекального загрязнения»: в Днепре проверили воду на неофициальных пляжах
    «Признаки стойкого фекального загрязнения»: в Днепре проверили воду на неофициальных пляжах

    Четыре пляжа на левом берегу имеют проблемы.

    Сегодня 12:36
    1
    просмотров
    В Днепре из-за жары свет будут отключать чаще: новые графики ЦЭК
    В Днепре из-за жары свет будут отключать чаще: новые графики ЦЭК

    Обнародовали новые графики отключений для абонентов ЦЭК.

    Сегодня 12:32
    1
    просмотров
    Где в Днепре можно поплавать в бассейне: цены и условия 2024
    Где в Днепре можно поплавать в бассейне: цены и условия 2024

    В этом году в Днепре официально пляжный сезон не открывали, хоть места отдыха и привели в порядок, так что на пляжах города можно загорать, а вот купаться – запрещено. Многие жители города на свой страх и риск нарушают запрет властей…

    Сегодня 12:29
    2
    просмотров
    В Кривом Роге задержан мужчина, который пообещал знакомому переправить его за границу за 10 тыс долларов
    В Кривом Роге задержан мужчина, который пообещал знакомому переправить его за границу за 10 тыс долларов

    Житель Кривого Рога пытался переправить за границу своего военнообязанного знакомого.

    Сегодня 12:09
    2
    просмотров
    Конец эпохи «черного золота»: на Криворожье вскоре иссякнут запасы уникальной руды
    Конец эпохи «черного золота»: на Криворожье вскоре иссякнут запасы уникальной руды

    Уникальная руда может закончиться на Криворожье.

    Сегодня 11:49
    4
    просмотров
    В Днепре света будет еще меньше: произошли изменения в графиках отключений
    В Днепре света будет еще меньше: произошли изменения в графиках отключений

    Произошли изменения в графиках отключений.

    Сегодня 11:43
    1
    просмотров
    В Каменском пьяная водитель влетела в авто на АЗС
    В Каменском пьяная водитель влетела в авто на АЗС

    В Каменском произошло ДТП на АЗС WOG.

    Сегодня 11:30
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине мошенники пообещали военнообязанному попечительство над чужими детьми
    На Днепропетровщине мошенники пообещали военнообязанному попечительство над чужими детьми

    В Днепропетровской области мошенники обманули военнообязанного.

    Сегодня 11:17
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх