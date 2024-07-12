В Кривом Роге снова раздастся взрыв

Жители Кривого Рога днем ​​12 июля услышат взрыв.

Глава горсовета Кривого Рога Александр Вилкул предупредил горожан о том, что в некоторых частях города можно будет услышать взрыв днем ​​12 июля.

Взрыв плановый будет проводиться в производственных целях в 14:00 в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – сообщил Вилкул.

Напомним, вчера в городе также услышали по меньшей мере два взрыва.

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