В Кривом Роге снова раздастся взрыв

Глава горсовета Кривого Рога Александр Вилкул предупредил горожан о том, что в некоторых частях города можно будет услышать взрыв днем 12 июля.
Взрыв плановый будет проводиться в производственных целях в 14:00 в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).
Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – сообщил Вилкул.
Напомним, вчера в городе также услышали по меньшей мере два взрыва.
Читайте также:
Автор:
В Днепре женщина получила тепловой удар.
В ДнепрОВА рассказали, почему на Днепропетровщине мелеют реки.
Четыре пляжа на левом берегу имеют проблемы.
Обнародовали новые графики отключений для абонентов ЦЭК.
В Днепре женщина получила тепловой удар.
В ДнепрОВА рассказали, почему на Днепропетровщине мелеют реки.
Четыре пляжа на левом берегу имеют проблемы.
Обнародовали новые графики отключений для абонентов ЦЭК.
В этом году в Днепре официально пляжный сезон не открывали, хоть места отдыха и привели в порядок, так что на пляжах города можно загорать, а вот купаться – запрещено. Многие жители города на свой страх и риск нарушают запрет властей…
Житель Кривого Рога пытался переправить за границу своего военнообязанного знакомого.
Уникальная руда может закончиться на Криворожье.
Произошли изменения в графиках отключений.
В Каменском произошло ДТП на АЗС WOG.
В Днепропетровской области мошенники обманули военнообязанного.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!