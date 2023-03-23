В Кривом Роге снова будут работать детсады, но есть нюанс

Об этом рассказал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
По его словам, жители Кривого Рога неоднократно обращались с просьбой открыть сады и школы для работы офлайн.
С 15 апреля в городе возобновят работу некоторые детские сады. Впрочем, они будут экспериментально работать в режиме дежурных групп. А уже с 1 сентября, если ситуация будет стабильной, возобновят обучение в режиме оффлайн криворожские школы.
102 учреждения имеют разрешение от ГСЧС на использование хранилищ, что является обязательным условием для их работы. С 1 марта возобновились курсы подготовки детей, которые планируют поступать в 1 класс. Занятия проводятся в 12 таких садах и 65 школах.
Заканчиваются ремонты еще 46 укрытий. Это не просто – «стульчики поставить». Это электропроводка, вентиляция, санузлы и многое другое – хранилища укомплектовываются всем необходимым для пребывания детей, – отметил Вилкул.
Вилкул отметил, что не во всех школах можно создать укрытие, потому что здания не были спроектированы так, чтобы иметь хранилище. К примеру, в Саксаганском районе Кривого Рога ни в одном садике нет возможности обустроить бомбоубежище.
Поэтому занятия будут проходить только там, где есть убежища, количество детей не должно будет превышать количество мест в укрытиях, и исключительно с письменного согласия родителей.
Напомним, в этом году на Днепропетровщине большинство школ и детсадов работает в режиме онлайн из-за ситуации с безопасностью в регионе.
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