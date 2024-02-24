В Кривом Роге сгорел гараж с легковушкой внутри

Вчера мы писали , что в Днепре напротив ТРЦ Neo Plaza автомобиль попал под трамвай (ФОТО).

Огонь удалось потушить через полчаса. Погибших и травмированных нет.

На месте спасатели установили, что внутри гаража горит имущество и легковой автомобиль Fiat.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

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