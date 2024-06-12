В Кривом Роге разыскивают мужчину, напавшего на женщину в подъезде

Полиция Кривого Рога просит помощи в поиске ограбившего женщину преступника.
16 мая примерно в 13:50 в подъезде дома №35 мкрн 5-й Заречный в Покровском районе злоумышленник напал на женщину и завладел ее имуществом.
Приметы: с виду 30 лет, плотного телосложения, рост 180-185 см, темно-русые волосы.
Был одет: серая кофта с капюшоном и джинсы, черные кроссовки.
Если Вам известна любая информация, пожалуйста, обратитесь по телефонам: (067) 346 84 24, (067) 110 16 42 или 102.
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