В Кривом Роге разыскивают мужчину, напавшего на женщину в подъезде

Полиция Кривого Рога просит помощи в поиске ограбившего женщину преступника.

16 мая примерно в 13:50 в подъезде дома №35 мкрн 5-й Заречный в Покровском районе злоумышленник напал на женщину и завладел ее имуществом.

Приметы: с виду 30 лет, плотного телосложения, рост 180-185 см, темно-русые волосы.

Был одет: серая кофта с капюшоном и джинсы, черные кроссовки.

Если Вам известна любая информация, пожалуйста, обратитесь по телефонам: (067) 346 84 24, (067) 110 16 42 или 102.