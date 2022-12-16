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  • В Кривом Роге разрушен подъезд: количество пострадавших выросло, под завалами – люди

В Кривом Роге разрушен подъезд: количество пострадавших выросло, под завалами – люди

Сегодня 12:26
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Сегодня с утра российские оккупанты терроризируют Украину.

Новости Днепра про В Кривом Роге разрушен подъезд: количество пострадавших выросло, под завалами – люди

К сожалению, есть попадания. Так, в Кривом Роге российская ракета упала на жилой дом. В результате разрушен один из пяти подъездов.

К сожалению, два человека погибли, а количество пострадавших возросло до шести, среди них трое детей.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Под завалами могут находиться два человека, из них один – ребенок.

Спасательные службы продолжают работать на месте.

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Новости Днепра про В Кривом Роге разрушен подъезд: количество пострадавших выросло, под завалами – людиУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге разрушен подъезд: количество пострадавших выросло, под завалами – людиРусский

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