В Кривом Роге разрушен подъезд: количество пострадавших выросло, под завалами – люди

К сожалению, есть попадания. Так, в Кривом Роге российская ракета упала на жилой дом. В результате разрушен один из пяти подъездов.
К сожалению, два человека погибли, а количество пострадавших возросло до шести, среди них трое детей.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Под завалами могут находиться два человека, из них один – ребенок.
Спасательные службы продолжают работать на месте.
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