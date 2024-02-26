В Кривом Роге разоблачили юных последователей «Бэнкси», обрисовавших трамваи: какое наказание для них придумали

В Кривом Роге подростков, обрисовавших весь трамвай, заставили отмывать вагон вместе с родителями.

Об этом говорится в Facebook-сообществе КП «Скоростной трамвай».

На днях поймали трех подростков, решивших самовыразиться в трамвае. Юноши обрисовали вагон надписями и рисунками. Свои произведения искусства школьники оставили на потолке, сиденьях и окнах.

В этот раз юных ценителей «Бэнкси» удалось поймать. Охрана скоростного трамвая поймала «на горячем» трех подростков, рисовавших в вагоне. На место вызвали сотрудников полиции, составивших соответствующие материалы.

Однако родители мальчиков изъявили желание решить вопрос мирным путем, благодаря чему на один разрисованный вагон стало меньше! Кстати, в отмывании вагона принимали участие и юные «художники». Надеемся, что ребята запомнят это надолго и сделают правильные выводы, — говорится в сообщении.

В комментариях криворожцы предложили решить вопрос с самовыражением юношей иначе:

А может им на территории депо поставить макет вагона, из старого вагона, пусть рисуют, только пусть моют после себя, а руководство управления за лучший рисунок будет поощрять их и их творчество будет выставлять на выставках, — написал горожанин Леонид.

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