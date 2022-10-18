В Кривом Роге раздались взрывы: когда и где

Он также призвал жителей города находиться в укрытиях.

«Кривой Рог. Взрывы в северной части города», — говорится в сообщении.

Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

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