В Кривом Роге раздался мощный взрыв: есть раненые

В среду, 12 июня, в Кривом Роге слышали мощный взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ в своем телеграм-канале предупреждали о скоростной цели в направлении города. По всей видимости, это была баллистическая ракета, ведь до этого военные извещали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
О взрыве в городе также сообщили в Совете обороны Кривого Рога.
Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, – сообщил Александр Вилкул.
Пока официальной информации о пострадавших или разрушениях нет, но местные СМИ утверждают, что в некоторых районах у людей вылетели окна.
Жителей города пока просят ничего не фотографировать и не публиковать в интернете.
Заметим, это уже второй раз за день раздаются взрывы на Днепропетровщине. До этого ракетой атаковали Новомосковск.
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В ОВА сообщили, что военные РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попала в жилищный сектор. Предварительно есть раненые.
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