В Кривом Роге работает ПВО, – Вилкул

Сегодня утром российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровщине и всей Украине. К сожалению, есть раненые и погибшие среди мирного населения, последствия уточняются.

Так, жители Кривого Рога слышали взрывы. Как сообщил Александр Вилкул, начальник военной администрации города, работает ПВО. Есть сбитые ракеты.

Но тревога еще продолжается, потому есть угроза повторного ракетного удара!

Всем находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги! – написал Вилкул.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: