В Кривом Роге работает ПВО, – Вилкул

Так, жители Кривого Рога слышали взрывы. Как сообщил Александр Вилкул, начальник военной администрации города, работает ПВО. Есть сбитые ракеты.
Но тревога еще продолжается, потому есть угроза повторного ракетного удара!
Всем находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги! – написал Вилкул.
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