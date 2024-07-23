В Кривом Роге пылал склад площадью 300 квадратных метров: что известно

В Кривом Роге произошел пожар в складском помещении в Саксаганском районе по улице Ярослава Мудрого. Сообщение об этом инциденте поступило в Службу спасения днем, 23 июля. К месту происшествия немедленно выехали пожарные Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытии на место происшествия спасатели установили, что огонь охватил складское помещение, площадь которого составляла 300 квадратных метров.
По данным СМИ, причиной пожара, вероятно, стала небрежность и нарушение правил безопасности.
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