В Кривом Роге пьяный мужчина бил бутылки со спиртным в магазине

Об этом сообщает Криворожский городской отдел Управления полиции охраны.
В полицию охраны поступил сигнал «Тревога». В магазине один из посетителей совершал противоправные действия.
Прибыв на место происшествия, нарядом был задержан житель города 1990 года рождения, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил бутылки со спиртными напитками и пытался похитить еще одну бутылку, — говорится в сообщении.
Мужчину в неадекватном состоянии задержали и передали прибывшей СОГ.
Об официальных обвинениях или подозрении не сообщалось.
Козенко Антон
Автор:
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