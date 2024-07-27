В Кривом Роге пьяный мужчина бил бутылки со спиртным в магазине

В городе Кривой Рог задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Криворожский городской отдел Управления полиции охраны.

В полицию охраны поступил сигнал «Тревога». В магазине один из посетителей совершал противоправные действия.

Прибыв на место происшествия, нарядом был задержан житель города 1990 года рождения, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил бутылки со спиртными напитками и пытался похитить еще одну бутылку, — говорится в сообщении.

Мужчину в неадекватном состоянии задержали и передали прибывшей СОГ.

Об официальных обвинениях или подозрении не сообщалось.

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