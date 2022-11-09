В Кривом Роге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

«Взрывы в воздухе, возможно большое рассеяние кассетных боеприпасов! Смотрим под ноги, смотрим за детьми, не берем в руки блестящие цилиндрики! Любая информация – звоним 101, 102 и 1520″, — написал он в своем Telegram -канале.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что взрывы, которые слышали в Кривом Роге и Криворожском районе, предположительно, были в результате работы российского «Смерча» или «Торнадо С».

В среду, 9 ноября, вечером в Кривом Роге были слышны взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

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