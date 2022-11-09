В Кривом Роге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что взрывы, которые слышали в Кривом Роге и Криворожском районе, предположительно, были в результате работы российского «Смерча» или «Торнадо С».
«Взрывы в воздухе, возможно большое рассеяние кассетных боеприпасов!
Смотрим под ноги, смотрим за детьми, не берем в руки блестящие цилиндрики!
Любая информация – звоним 101, 102 и 1520″, — написал он в своем Telegram -канале.
Читайте также:
Автор:
В Днепре курсант Днепропетровского государственного университета внутренних дел спас парня…
Об этом сообщил игумен Меркурий Скороход.
Вооруженным силам Украины удалось атаковать восемь районов сосредоточения живой силы…
В среду, 9 ноября, трамваи No19 завершат работу раньше. Это…
В Днепре курсант Днепропетровского государственного университета внутренних дел спас парня от самоубийства.
В Днепре в сквере "Прибрежном" поселился серебристый мартин Джонни.
Об этом сообщил игумен Меркурий Скороход.
Вооруженным силам Украины удалось атаковать восемь районов сосредоточения живой силы и две позиции средств противовоздушной обороны противника.
А как же "россия здесь навсегда"?
В среду, 9 ноября, трамваи No19 завершат работу раньше. Это связано с ремонтом путей. Его проводят на Кайдаковом мосту.
Сегодня, 9 ноября, в 09:21 на линию «101» сообщили, что за пределами села Китайгород горит легковушка.
Участница "Холостяка-12" родом из Днепра Роксолана ошеломила похожестью на актрису Ванессу Паради, экс-супругу Джонни Деппа.
Недавно в Днепре из-под поверхности воды «вынурнул» один из старых островов под названием «Остров Ад». Случилось это потому что уровень воды в реке стал меньше. Еще в начале прошлого века между правым и левым берегом нашего города было много таких…
Сегодня после обеда российские войска снова обстреляли Днепропетровщину.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!