В Кривом Роге произошло ДТП возле остановки общественного транспорта

Это произошло возле остановки общественного транспорта «Центр административных услуг».
Обстоятельства авариивыяснят сотрудники правоохранительных органов.
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