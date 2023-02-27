В Кривом Роге произошла смертельная авария: тела погибших доставали спасатели

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 08:55.
Отмечается, что ДТП произошло в Центрально-Городском районе города на автодороге, соединяющей Кривой Рог и Николаев. Там столкнулись Dodge Ram и «ВАЗ 2104», в салоне последнего автомобиля зажало погибшего водителя и двух пассажиров, из которых выжил только один.
Спасатели с помощью гидравлического разжима деблокировали тела погибших, а также пострадавшего, которого госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине произошло ДТП с пострадавшими.
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