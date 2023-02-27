Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Кривом Роге произошла смертельная авария: тела погибших доставали спасатели

В Кривом Роге произошла смертельная авария: тела погибших доставали спасатели

Сегодня 14:11
просмотров

Сегодня, 27 февраля, в Кривом Роге произошла смертельная авария.

Новости Днепра про В Кривом Роге произошла смертельная авария: тела погибших доставали спасатели

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 08:55.

Отмечается, что ДТП произошло в Центрально-Городском районе города на автодороге, соединяющей Кривой Рог и Николаев. Там столкнулись Dodge Ram и «ВАЗ 2104», в салоне последнего автомобиля зажало погибшего водителя и двух пассажиров, из которых выжил только один.

Спасатели с помощью гидравлического разжима деблокировали тела погибших, а также пострадавшего, которого госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине произошло ДТП с пострадавшими. 

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге произошла смертельная авария: тела погибших доставали спасателиУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге произошла смертельная авария: тела погибших доставали спасателиРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре из-за аварии стоит весь центр: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 17:50
    В Днепре из-за аварии стоит весь центр: подробности

    Сегодня, 27 февраля, в Днепре на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого…

    На Днепропетровщине ребенок закрыл маму на балконе
    Новости Днепра
    Сегодня 15:39
    На Днепропетровщине ребенок закрыл маму на балконе

    На Криворожье спасатели освобождали женщину, которую нечаянно закрыл ребенок на…

    В Днепре на переходе фура сбила женщину (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:25
    В Днепре на переходе фура сбила женщину (ВИДЕО)

    Сегодня, 27 февраля, в Днепре по улице Коцюбинского произошла авария.

    В Днепре некоторые жители снова остались без воды: причина и адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 13:23
    В Днепре некоторые жители снова остались без воды: причина и адреса

    Сегодня, 27 февраля, некоторые жители Днепра снова остались без воды.

    Последние новости

    «Зацеперы», пирожки в центре и таксофоны: как выглядел Днепр в 1990-х годах (ФОТО)
    «Зацеперы», пирожки в центре и таксофоны: как выглядел Днепр в 1990-х годах (ФОТО)

    1990-е годы были не так давно, но сам Днепр за это время сильно изменился. С рынков пропали продавцы «на газетках», у больших магазинов и в центре города больше не торгуют пирожками, на стенах домов нет телефонных автоматов, а по улицам…

    Сегодня 17:50
    просмотров
    В Днепре из-за аварии стоит весь центр: подробности
    В Днепре из-за аварии стоит весь центр: подробности

    Сегодня, 27 февраля, в Днепре на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Юлиуша Словацкого произошла авария.

    Сегодня 17:50
    0
    просмотров
    Днепр посетил известный телеведущий: чем он занимался
    Днепр посетил известный телеведущий: чем он занимался

    В Днепре известный телеведущий встретился со школьниками.

    Сегодня 17:48
    просмотров
    В Днепре ремонтируют и прочищают дождеприемники, чтобы не было подтоплений
    В Днепре ремонтируют и прочищают дождеприемники, чтобы не было подтоплений

    В Днепре продолжают приводить в порядок ливневую канализацию — ремонтируют и очищают дождеприемники, ливневые коллекторы и т.д.

    Сегодня 17:26
    просмотров
    В Днепре в одном из парков обустроили укрытие: может вместить до 50 человек
    В Днепре в одном из парков обустроили укрытие: может вместить до 50 человек

    В Днепре в парке «Новокодакский» обустроили укрытие.

    Сегодня 17:11
    0
    просмотров
    В Каменском нашли хулигана, бросившего камень в кабину машиниста
    В Каменском нашли хулигана, бросившего камень в кабину машиниста

    В Днепропетровской области нашли подростка, который едва не убил машиниста.

    Сегодня 16:47
    просмотров
    В тумане посреди реки: на Победе, где утонул человек, на лед снова вышли рыбаки (ФОТО)
    В тумане посреди реки: на Победе, где утонул человек, на лед снова вышли рыбаки (ФОТО)

    В Днепре в плюсовую температуру на лед вышли рыбаки.

    Сегодня 16:06
    просмотров
    На Днепропетровщине ребенок закрыл маму на балконе
    На Днепропетровщине ребенок закрыл маму на балконе

    На Криворожье спасатели освобождали женщину, которую нечаянно закрыл ребенок на балконе.

    Сегодня 15:39
    просмотров
    В Днепре на переходе фура сбила женщину (ВИДЕО)
    В Днепре на переходе фура сбила женщину (ВИДЕО)

    Сегодня, 27 февраля, в Днепре по улице Коцюбинского произошла авария.

    Сегодня 15:25
    1
    просмотров
    Житель Днепра нашел в стене своей квартиры «вечный огонь» (ВИДЕО)
    Житель Днепра нашел в стене своей квартиры «вечный огонь» (ВИДЕО)

    Днепрянин нашел странный огонек в стене своей квартиры.

    Сегодня 14:57
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх