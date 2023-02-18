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В Кривом Роге произошла перестрелка: был объявлен план-перехват

Сегодня 22:54
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В Кривом Роге неизвестные устроили стрельбу во дворе многоквартирного дома.

Новости Днепра про В Кривом Роге произошла перестрелка: был объявлен план-перехват

Вечером в субботу, 18 февраля, на улице Соборности в городе Кривой Рог Днепропетровской области произошла стрельба во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщает телегам-канал «Свои. Кривой Рог».

Да, компания мужчин на BMW X5 что-то не поделила с водителем другой машины. Вооруженные молодые люди открыли огонь по своему обидчику из помпового ружья и травматического пистолета.

В городе был объявлен план-перехват. Стрелка поймали.

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