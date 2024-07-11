В Кривом Роге простились с двумя женщинами, погибшими в результате обстрела 8 июля

Вчера, 10 июля, в Кривом Роге простились с работницами ГОКа, погибшими в результате ракетного удара 8 июля.

43-летняя Оксана Довбня до 2016 года работала воспитательницей в детском саду, а вскоре стала работницей Метинвеста. 8 июля, после первого взрыва, она бросилась помогать раненым. К сожалению, во время второго вражеского удара по предприятию она погибла.

Об этом сообщили в местном телеграмм-канале «Свои Кривой Рог».

Родные и близкие вспоминают Оксану Довбню как доброго, светлого и отзывчивого человека.

«Это очень большая потеря, которую мы не можем пережить. Это самый добрый, светлый и отзывчивый человек. Несмотря на обстрелы, выйти помогать другим», — поделилась руководительница Екатерина.

Вчера, 10 июля, в Кривом Роге простились также с Татьяной Красильниковой, которая во время ракетного удара по предприятию была на работе в соцотделе. Ей было 39 лет. У женщины остались муж и 9-летний сын.

Родные и близкие вспоминают Татьяну как светлого, хорошего человека и опытного специалиста.

«Она всегда улыбалась. Это очень светлый и хороший человек был, опытный специалист. Мы как узнали, все плакали», – рассказала коллега Оксана Хухрий.

Татьяну Красильникову провели в последний путь в Храме Святого мученика Иоанна.

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