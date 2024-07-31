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В Кривом Роге простятся с воином и отцом семерых детей, погибшем в плену

Сегодня 13:30
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Защитник Мариуполя 47-летний украинский воин Юрий Решта из Кривого Рога погиб в плену. Известно, что россияне пытали его, а затем расстреляли.

Новости Днепра про В Кривом Роге простятся с воином и отцом семерых детей, погибшем в плену

Только сейчас родные, в том числе семеро детей защитника, могут достойно провести его в последний путь, пишет местное издание «Свои. Кривой Рог».

Юрий Решта встал на защиту Украины в первый день полномасштабного российского вторжения. Предварительно находился на «Азовстали». Дальше были плен и пытки.

В заложники оккупантов попала и бывшая жена защитника, но ее удалось вернуть в Украину во время одного из обменов пленными.

Именно она вышла на родных Юрия сообщить, что боец ​​жив. После мошенники пытались воспользоваться этим и звонили по телефону родственникам воина, пытаясь выбить деньги за «голос папы». Также попытались продать его документы.

Попал во вражеский плен, где ему пришлось пройти пытки и издевательства. К сожалению, выжить в противостоянии с убийцами Юрию не удалось. Недавно родным передали его тело, сообщают СМИ.

Известно, что тело украинца российские военные преступники передали с тремя пулевыми ранениями в груди и одним в голове.

В последний путь бойца проведут 31 июля в Терновском районе.

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Новости Днепра про В Кривом Роге простятся с воином и отцом семерых детей, погибшем в пленуУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге простятся с воином и отцом семерых детей, погибшем в пленуРусский

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