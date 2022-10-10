В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно

В понедельник, 10 октября, в соцсетях начали сообщать о взрывах в Кривом Роге. Спустя несколько минут в области была объявлена воздушная тревога.

Местные жители сообщают, что в Кривом Роге слышны звуки взрывов. Воздушная тревога была объявлена уже после них.

Начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул заявил, что город атаковали дроны.

«Предварительно — дроны-камикадзе «Шахиды», — говорится в сообщении.

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