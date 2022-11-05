В Кривом Роге продавщица в ТЦ упала в шахту лифта

В одном из торговых центров Кривого Рога произошла чрезвычайная ситуация. 25-летняя продавщица упала в шахту лифта, пишет Днепр Оперативный.
Сообщается, что в конце рабочего дня продавщица вызвала лифт в торговом центре, а затем в темноте шагнула вперед и рухнула в шахту лифта.
Девушка получила серьезные переломы конечностей, поэтому теперь она не скоро сможет покинуть стены больницы.
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