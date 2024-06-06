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  • В Кривом Роге продавщица на рынке во время ссоры вывихнула «конкуренту» палец на руке

В Кривом Роге продавщица на рынке во время ссоры вывихнула «конкуренту» палец на руке

Сегодня 10:31
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В Кривом Роге судили продавщицу рынка, которая вывихнула своему коллеге палец.

Новости Днепра про В Кривом Роге продавщица на рынке во время ссоры вывихнула

Об этом говорится в сообщении Жовтневого районного суда Кривого Рога.

Инцидент произошел в марте этого года. Два продавца, торговавших на местном рынке, начали ссориться. Правоохранители выяснили, что спор начался из-за валявшегося возле прилавка мусора.

Продавщица попросила своего коллегу, чья торговая палатка стоит рядом, убрать мусор, лежащий возле него. Мужчина отказался это сделать, обматерил женщину, после чего та начала разбрасывать чужой товар с прилавка.

Криворожец пытался остановить женщину, схватив ее за руки. Продавщица сопротивлялась и хотела освободиться. Она случайно вывихнула один из пальцев на руке мужчины.

Своими действиями жительница Кривого Рога нанесла потерпевшему телесные повреждения средней степени тяжести. В суде женщина полностью признала свою вину и искренне раскаялась. Заключила соглашение со следствием.

45-летнюю женщину признали виновной в нанесении неосторожного средней тяжести телесного повреждения (статья 128 Уголовного кодекса Украины). Теперь продавец должен отработать 150 часов в общественных работах.

Обвиняемая еще может обжаловать приговор в течение 30 дней.

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