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  • В Кривом Роге предатели распространяли в сети посты в поддержку «русского мира»

В Кривом Роге предатели распространяли в сети посты в поддержку «русского мира»

Сегодня 10:33
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В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина и женщина распространяли в соцсетях сообщения, в которых восхваляли страну-террористку Россию, а также призывали уничтожать украинский народ.

Новости Днепра про В Кривом Роге предатели распространяли в сети посты в поддержку

Коллаборанты продвигали нарративы о «русском мире», за что теперь им грозит заключение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Днепропетровской области. 

Женщина одобряла проведение так называемой «спецоперации» в Украине, возвеличивая руководство Кремля и непосредственно президента-диктатора Путина. Мужчина же призывал к уничтожению Украины и ее граждан. 

Во время обысков по месту жительства предателей у них изъяли мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Фигурантам дела сообщено о подозрении по факту коллаборационистской деятельности по части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины. 

Новости Днепра про В Кривом Роге предатели распространяли в сети посты в поддержку

Новости Днепра про В Кривом Роге предатели распространяли в сети посты в поддержку

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