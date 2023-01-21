В Кривом Роге предатели распространяли в сети посты в поддержку «русского мира»

Коллаборанты продвигали нарративы о «русском мире», за что теперь им грозит заключение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Днепропетровской области.
Женщина одобряла проведение так называемой «спецоперации» в Украине, возвеличивая руководство Кремля и непосредственно президента-диктатора Путина. Мужчина же призывал к уничтожению Украины и ее граждан.
Во время обысков по месту жительства предателей у них изъяли мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Фигурантам дела сообщено о подозрении по факту коллаборационистской деятельности по части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.
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