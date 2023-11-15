В Кривом Роге пожар помог разоблачить нарколабораторию (ВИДЕО)

В Кривом Роге мужчина в съемной квартире обустроил нарколабораторию для изготовления метамфетамина.

17 сентября в полицию поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на территории Терновского района.

Когда огонь потушили, правоохранители осмотрели жилье и обнаружили там корпус гранаты Ф-1, патроны, электронные весы, 5 канистр с жидкостью для изготовления психотропов, стеклянные колбы и другие вещественные доказательства.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Полицейские установили, что эту квартиру снимал ранее судимый 36-летний горожанин, однако после пожара он скрывался от полиции. 13 ноября злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении. На следующий день фигуранту избрали меру пресечения.

Следственные мероприятия проходили в рамках уголовных производств, открытых по ч. 1 ст. 263 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

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