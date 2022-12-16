В Кривом Роге попадание в жилой дом: под завалами люди

По Кривому Рогу ударили ракетами.

По Кривому Рогу нанесли ракетный удар.

По словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, в Кривом Роге есть попадание российской ракеты в жилой дом. На месте работают спасатели. Под завалами могут находиться люди.

Местные СМИ говорят, что из-под завалов извлекли ребенка, но официальной информации от власти нет.

Кроме этого, в городе поражены объекты инфраструктуры. Масштабы разрушений устанавливают.

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