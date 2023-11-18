В Кривом Роге полиция уже 19 дней розыскивает 17-летнюю Кристину Бардину

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
Ориентировка на девушку распространяется на остановках общественного транспорта, магазинах, в парках и в людных местах.
Горожане опрашивают на улицах города, фото девушки распространяются в соцсетях.
Полиция просит жителей города и области помочь найти Кристину.
Особые приметы: вид 16-17 лет, рост 169 см, среднего телосложения, бордовые волосы, прическа каре, глаза карие.
Была одета в темные джинсы, черная кофта с капюшоном и белые кроссовки.
На левом плече есть татуировка в виде солнца и луны.
Если вы владеете любой информацией, обратитесь в отделение полиции №3 Криворожского РУП или по телефонам: 099 618 08 48 или 102.
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