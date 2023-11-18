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В Кривом Роге полиция уже 19 дней розыскивает 17-летнюю Кристину Бардину

Сегодня 17:09
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Полиция ищет 17-летнюю Кристину Бардину. Правоохранители опросили мать пропавшей несовершеннолетней, ее родственников, близких и друзей, проверили соцсети девушки.

Новости Днепра про В Кривом Роге полиция уже 19 дней розыскивает 17-летнюю Кристину Бардину

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Ориентировка на девушку распространяется на остановках общественного транспорта, магазинах, в парках и в людных местах.

Горожане опрашивают на улицах города, фото девушки распространяются в соцсетях.

Полиция просит жителей города и области помочь найти Кристину.

Особые приметы: вид 16-17 лет, рост 169 см, среднего телосложения, бордовые волосы, прическа каре, глаза карие.

Была одета в темные джинсы, черная кофта с капюшоном и белые кроссовки.

На левом плече есть татуировка в виде солнца и луны.

Если вы владеете любой информацией, обратитесь в отделение полиции №3 Криворожского РУП или по телефонам: 099 618 08 48 или 102.

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Новости Днепра про В Кривом Роге полиция уже 19 дней розыскивает 17-летнюю Кристину БардинуУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге полиция уже 19 дней розыскивает 17-летнюю Кристину БардинуРусский

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