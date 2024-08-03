В Кривом Роге полиция разыскивает 13-летнего Руслана Лободу

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Парень вышел из дома 2 августа, в 23 часа, до сих пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 13-14 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы, глаза карие.
Был одет: белые шорты, чёрная олимпийка, чёрная футболка.
Правоохранители просят всех, кто имеет любую информацию о местонахождении парня, обратиться в отделение полиции № 5 Криворожского районного управления полиции или по телефонам: 098-541-06-23, 0675689099 или 102.
Читайте также:
Автор:
Сегодня ночью защитники неба уничтожили 3 вражеских БпЛА.
В городе Кривой Рог произошла смертельная авария.
СК "Днепр-1" останется без бонусов после трансфера Довбика.
Парень напал на отца своей девушки, потому что пытался ее…
Сегодня ночью защитники неба уничтожили 3 вражеских БпЛА.
В городе Кривой Рог произошла смертельная авария.
СК "Днепр-1" останется без бонусов после трансфера Довбика.
Хорошего дня, друзья!
Парень напал на отца своей девушки, потому что пытался ее защитить.
Госслужащие на Днепропетровщине обустроили бордель в съемной квартире.
В Днепропетровской области зафиксировали смерть от лептоспироза.
Под Днепром что-то сильно горит.
Хорошие новости.
Мужчина убил своего соседа.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!