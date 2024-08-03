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В Кривом Роге полиция разыскивает 13-летнего Руслана Лободу

Сегодня 11:01
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Криворожские полицейские разыскивают 13-летнего Руслана Лободу.

Новости Днепра про В Кривом Роге полиция разыскивает 13-летнего Руслана Лободу

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Парень вышел из дома 2 августа, в 23 часа, до сих пор его местонахождение неизвестно.

Новости Днепра про В Кривом Роге полиция разыскивает 13-летнего Руслана Лободу

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы, глаза карие.

Был одет: белые шорты, чёрная олимпийка, чёрная футболка.

Правоохранители просят всех, кто имеет любую информацию о местонахождении парня, обратиться в отделение полиции № 5 Криворожского районного управления полиции или по телефонам: 098-541-06-23, 0675689099 или 102.

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