Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Кривом Роге полицейские разыскивают 59-летнюю женщину: ушла из дома и не вернулась

В Кривом Роге полицейские разыскивают 59-летнюю женщину: ушла из дома и не вернулась

Сегодня 09:36
просмотров

Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про В Кривом Роге полицейские разыскивают 59-летнюю женщину: ушла из дома и не вернулась

В Кривом Роге правоохранители разыскивают 59-летнюю Анну Олейник.

В воскресенье, 10 декабря, женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 60 лет, рост 160 см, среднего телосложения, короткие светлые волосы, брови тонкие, глаза светлые, губы тонкие.

Была одета: серая шапка, серая куртка, темные джинсы, черная обувь.

Если вы видели эту женщину или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 067-568-90-99 или 102.

Важна любая информация!

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге полицейские разыскивают 59-летнюю женщину: ушла из дома и не вернуласьУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге полицейские разыскивают 59-летнюю женщину: ушла из дома и не вернуласьРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепр и область запретили ввозить некоторые продукты из США: что именно и причина
Новости Днепра
Сегодня 08:30
В Днепр и область запретили ввозить некоторые продукты из США: что именно и причина

Речь идет о запрете ввоза инкубационных яиц, птицы и продуктов…

Сегодня жители Днепропетровщины могут услышать взрывы: что произошло
Новости Днепра
Сегодня 08:01
Сегодня жители Днепропетровщины могут услышать взрывы: что произошло

Без паники – все под контролем!

На Днепропетровщине медики «скорой» принимали роды у женщины, которая не знала, что у нее двойня
Новости Днепра
Вчера 17:58
На Днепропетровщине медики «скорой» принимали роды у женщины, которая не знала, что у нее двойня

У женщины родились два здоровых мальчика!

Побила и забрала телефон: на остановке в Кривом Роге 28-летняя женщина напала на мужчину
Новости Днепра
Вчера 16:01
Побила и забрала телефон: на остановке в Кривом Роге 28-летняя женщина напала на мужчину

В Кривом Роге на Днепропетровщине 28-летняя женщина напала на 45-летнего…

Последние новости

Машины «разворачивает» посреди дороги: в Днепре на мостах из-за гололедицы ДТП и пробки (ВИДЕО)
Машины «разворачивает» посреди дороги: в Днепре на мостах из-за гололедицы ДТП и пробки (ВИДЕО)

На дорогах Днепра сложная ситуация из-за гололедицы.

Сегодня 13:15
5
просмотров
Сколько в Днепре стоят квартиры в полуподвальных помещениях и как они выглядят (ФОТО)
Сколько в Днепре стоят квартиры в полуподвальных помещениях и как они выглядят (ФОТО)

В Днепре продается большое количество квартир на цокольных этажах. Стоят они дешевле, чем обычная квартира на первом этаже, так что при покупке такого жилья можно сэкономить и вместо однокомнатной в спальном районе города купить двухкомнатную в центре за аналогичные деньги.

Сегодня 12:57
3
просмотров
В Днепре маршрутки, трамваи и троллейбусы могут «опаздывать»
В Днепре маршрутки, трамваи и троллейбусы могут «опаздывать»

Учитывайте это во время поездок по городу!

Сегодня 12:16
6
просмотров
Несмотря на войну в Днепре и области безумно выросла стоимость жилья: как дорого продают и сдают квартиры
Несмотря на войну в Днепре и области безумно выросла стоимость жилья: как дорого продают и сдают квартиры

В Днепре и области за год почти на 30% выросла стоимость аренды и покупки жилья.

Сегодня 12:05
4
просмотров
В Днепре можно посетить бесплатный рождественский мастер-класс
В Днепре можно посетить бесплатный рождественский мастер-класс

В Днепре можно посетить рождественский мастер-класс.

Сегодня 11:16
4
просмотров
Стало известно, когда в Днепре 1-й трамвай возобновит движение в полном объеме
Стало известно, когда в Днепре 1-й трамвай возобновит движение в полном объеме

В Днепре снова будет курсировать 1-й трамвай.

Сегодня 10:27
6
просмотров
В Днепр и область запретили ввозить некоторые продукты из США: что именно и причина
В Днепр и область запретили ввозить некоторые продукты из США: что именно и причина

Речь идет о запрете ввоза инкубационных яиц, птицы и продуктов из нее.

Сегодня 08:30
5
просмотров
Сегодня жители Днепропетровщины могут услышать взрывы: что произошло
Сегодня жители Днепропетровщины могут услышать взрывы: что произошло

Без паники – все под контролем!

Сегодня 08:01
7
просмотров
Где не будет света в Днепре 14 декабря: все адреса
Где не будет света в Днепре 14 декабря: все адреса

Зарядите телефон!

Сегодня 07:00
7
просмотров
Погода на 14 декабря: в Днепре облачно, ожидается дождь
Погода на 14 декабря: в Днепре облачно, ожидается дождь

Обязательно захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх