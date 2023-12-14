В Кривом Роге полицейские разыскивают 59-летнюю женщину: ушла из дома и не вернулась

В Кривом Роге правоохранители разыскивают 59-летнюю Анну Олейник.
В воскресенье, 10 декабря, женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 60 лет, рост 160 см, среднего телосложения, короткие светлые волосы, брови тонкие, глаза светлые, губы тонкие.
Была одета: серая шапка, серая куртка, темные джинсы, черная обувь.
Если вы видели эту женщину или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 067-568-90-99 или 102.
Важна любая информация!
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