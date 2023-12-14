В Кривом Роге полицейские разыскивают 59-летнюю женщину: ушла из дома и не вернулась

Нужна ваша помощь!

В Кривом Роге правоохранители разыскивают 59-летнюю Анну Олейник.

В воскресенье, 10 декабря, женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 60 лет, рост 160 см, среднего телосложения, короткие светлые волосы, брови тонкие, глаза светлые, губы тонкие.

Была одета: серая шапка, серая куртка, темные джинсы, черная обувь.

Если вы видели эту женщину или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 067-568-90-99 или 102.

Важна любая информация!

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