Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге подросток умер после визита к стоматологу

Сегодня 13:56
просмотров

В Кривом Роге 14-летний парень умер после визита к стоматологу.
Новости Днепра про В Кривом Роге подросток умер после визита к стоматологу

Фото условное.

Об этом сообщает Telegram-канал “Свои. Кривой Рог”.

По предварительной информации, подростку вырвали зуб в одной из больниц города. Когда он вернулся домой, ему стало плохо, парень впал в кому. Мать вызвала «скорую», подростка госпитализировали в другую больницу, однако спасти не смогли.

Предварительно известно, что во время удаления зуба использовали анестетики.

Все обстоятельства устанавливают.

Напомним, ранее мы писали, что в Каменском среди бела дня избили волонтера: что говорят в полиции.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге подросток умер после визита к стоматологуУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге подросток умер после визита к стоматологуРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге мужчина взорвал гранату на улице, чтобы напугать знакомого
Новости Днепра
Сегодня 14:55
В Кривом Роге мужчина взорвал гранату на улице, чтобы напугать знакомого

К счастью, никто не пострадал.

В одном из городов Днепропетровщины «заминировали» все ТЦ и школы: что известно
Новости Днепра
Сегодня 12:54
В одном из городов Днепропетровщины «заминировали» все ТЦ и школы: что известно

Правоохранители начали проверять указанные объекты.

В Каменском среди бела дня избили волонтера: что говорят в полиции
Новости Днепра
Сегодня 11:43
В Каменском среди бела дня избили волонтера: что говорят в полиции

Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу.

Оставили без газа часть района: на Днепропетровщине неизвестные перекрыли газопровод
Новости Днепра
Сегодня 11:34
Оставили без газа часть района: на Днепропетровщине неизвестные перекрыли газопровод

В Днепропетровской области неизвестные оставили село без газа.

Последние новости

Средние цены на двухкомнатные квартиры в разных районах Днепра: сравнение стоимости (ФОТО)
Средние цены на двухкомнатные квартиры в разных районах Днепра: сравнение стоимости (ФОТО)

Средняя стоимость квадратного метра в квартире в Днепре составляет 40,1 тыс грн. Но цена может варьироваться в зависимости от месторасположения многоэтажного дома, его этажности, того на каком именно этаже находится квартира и в каком районе стоит дом.

Сегодня 15:07
4
просмотров
В Кривом Роге мужчина взорвал гранату на улице, чтобы напугать знакомого
В Кривом Роге мужчина взорвал гранату на улице, чтобы напугать знакомого

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня 14:55
4
просмотров
Первые 16-этажки в Днепре: в сети показали уникальные фото со строительства на Солнечном 50 лет назад
Первые 16-этажки в Днепре: в сети показали уникальные фото со строительства на Солнечном 50 лет назад

В сети показали как полвека назад строили 16-этажки на ж/м Солнечный в Днепре.

Сегодня 14:47
2
просмотров
В Днепре женщина загремела в больницу из-за жаропонижающего лекарства
В Днепре женщина загремела в больницу из-за жаропонижающего лекарства

Препараты, которые должны были облегчить состояние днепрянки, отправили женщину в больницу.

Сегодня 13:33
4
просмотров
В одном из городов Днепропетровщины «заминировали» все ТЦ и школы: что известно
В одном из городов Днепропетровщины «заминировали» все ТЦ и школы: что известно

Правоохранители начали проверять указанные объекты.

Сегодня 12:54
8
просмотров
В Днепре заметили хозяйственную белку, которая хотела забрать себе украинский флаг (ВИДЕО)
В Днепре заметили хозяйственную белку, которая хотела забрать себе украинский флаг (ВИДЕО)

Белочка хотела то ли своровать, то ли разровнять флаг на территории школы в Днепре.

Сегодня 12:43
5
просмотров
В Каменском среди бела дня избили волонтера: что говорят в полиции
В Каменском среди бела дня избили волонтера: что говорят в полиции

Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу.

Сегодня 11:43
7
просмотров
Оставили без газа часть района: на Днепропетровщине неизвестные перекрыли газопровод
Оставили без газа часть района: на Днепропетровщине неизвестные перекрыли газопровод

В Днепропетровской области неизвестные оставили село без газа.

Сегодня 11:34
3
просмотров
Зеленский предлагает девятый раз продлить в Украине военное положение и мобилизацию
Зеленский предлагает девятый раз продлить в Украине военное положение и мобилизацию

Соответствующие законопроекты внесены на рассмотрение Верховной Рады.

Сегодня 10:52
4
просмотров
Тяжелая потеря: в Каменском остановилось сердце известного журналиста
Тяжелая потеря: в Каменском остановилось сердце известного журналиста

Светлая память!

Сегодня 10:41
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх