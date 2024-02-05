В Кривом Роге подросток умер после визита к стоматологу

В Кривом Роге 14-летний парень умер после визита к стоматологу.

Об этом сообщает Telegram-канал “Свои. Кривой Рог”.

По предварительной информации, подростку вырвали зуб в одной из больниц города. Когда он вернулся домой, ему стало плохо, парень впал в кому. Мать вызвала «скорую», подростка госпитализировали в другую больницу, однако спасти не смогли.

Предварительно известно, что во время удаления зуба использовали анестетики.

Все обстоятельства устанавливают.

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