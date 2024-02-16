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  • В Кривом Роге планируют потратить 136 млн грн из бюджета на «бесплатные» продуктовые наборы

В Кривом Роге планируют потратить 136 млн грн из бюджета на «бесплатные» продуктовые наборы

Сегодня 14:47
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В Кривом Роге жителям, которые больше всего в этом нуждаются, власть выдает бесплатные продуктовые наборы.

Новости Днепра про В Кривом Роге планируют потратить 136 млн грн из бюджета на

15 февраля 2024 года на сайте государственных закупок Prozorro появился новый тендер на покупку таких наборов.

Заказчиком выступает Департамент социальной политики исполкома Криворожского городского совета. По условиям тендера, департамент планирует закупить 263 000 наборов на общую сумму 136 234 000 грн. Если посчитать, то стоимость одного будет составлять 518 грн.

Новости Днепра про В Кривом Роге планируют потратить 136 млн грн из бюджета на

Новости Днепра про В Кривом Роге планируют потратить 136 млн грн из бюджета на

В набор будут входить 6 видов консервов, чай, масло, сахар, мука. Перечень на фото:

Новости Днепра про В Кривом Роге планируют потратить 136 млн грн из бюджета на

Подавать предложения участники могут до 29 февраля 2024 года.

Отметим, целесообразность выдачи людям продуктовых наборов вызывает вопросы, ведь жители других городов Украины часто продают подобные наборы на ОЛХ и других сайтах.

Новости Днепра про В Кривом Роге планируют потратить 136 млн грн из бюджета на

Новости Днепра про В Кривом Роге планируют потратить 136 млн грн из бюджета на

Возможно, было бы лучше рассмотреть другие варианты оказания помощи, например, напрямую финансовой.

Напомним, ранее мы писали, что КП Криворожского горсовета планирует потратить 5,5 млн грн на публикации в местных газетах и интернете.

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