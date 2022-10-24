В Кривом Роге пенсионер убил 38-летнего мужчину

21 октября около 17.00 на одной из улиц Долгинцевского района Кривого Рога между незнакомыми мужчинами возник конфликт.

Вскоре он перерос в драку: 60-летний подозреваемый схватил нож и ударил незнакомца в грудь. От полученных травм 38-летний мужчина скончался на месте.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Ему вручили сообщение о подозрении по ч. 1 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время пенсионеру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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