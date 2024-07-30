В Кривом Роге отдел образования переплатил более 600 тысяч за свет для школ и садов

Отдел образования переплачивал за электроэнергию.

В Кривом Роге местный отдел образования переплатил более 600 тысяч гривен за свет для школ и садов, сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Следствие выяснило, что после заключения соглашения между Металлургическим отделом образования и ООО «Днепровские энергетические услуги» по поставкам электричества в учебные заведения города, поставщик заключал дополнительные соглашения и повышал стоимость услуг. Поэтому отдел образования райисполкома переплатил 670 000 гривен.

Прокуратура доказала неправомерность соглашений, а ООО «Днепровские энергетические услуги» теперь обязано вернуть государству более 600 тысяч гривен.

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