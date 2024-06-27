В Кривом Роге обнаружили нелегала из Узбекистана

Сегодня, 27 июня, работники Миграционной службы и полицейские обнаружили и задержали гражданина Республики Узбекистан, жившего в Кривом Роге еще с 2015 года. Он нарушил миграционное законодательство и не выполнил принятое решение о своевременном возвращении в страну происхождения. Также у него были просроченные документы.
Об этом сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области.
В настоящее время нелегал из Узбекистана находится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для установления личности. Впоследствии его принудительно выдворят за пределы Украины.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровщине обнаружили нелегала из Беларуси.
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