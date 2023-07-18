В Кривом Роге несовершеннолетняя девушка попросила забрать ее из семьи

Об этом случае рассказали в Службе по делам детей исполкома Центрально-Городской районной в городе Кривой Рог.
Несовершеннолетняя девочка обратилась к соцработникам и попросилась пожить в заведении для временного пребывания детей. По словам школьницы, она постоянно ссорится с мамой, которая ее не понимает и психологически издевается.
Специалисты выслушали девочку, а затем побеседовали с мамой, чтобы выяснить причины конфликта.
Школьницу временно забрали из семьи и месяц разрешили пожить в центре социально-психологической реабилитации детей. По словам соцработников, в семье явных проблем не было, ребенок жил в нормальных условиях, а соседи не жаловались на семью.
К делу привлекли конфликтолога, который сумел помирить маму и дочь. После почти месяца жизни в центре реабилитации девушка вернулась домой. Однако за семьей будут следить соцработники, чтобы вовремя выявить проблемы, которые могут возникнуть в будущем.
Напомним, ранее в Кривом Роге юноша попросил забрать его из семьи. Парень жаловался на родителей, которые пьянствовали и нигде не работали.
Читайте также:
Автор:
Представители "АрселорМиттал" официально подтвердили гибель рабочего на предприятии.
Вечером 16 июля в Кривом Роге произошло смертельное ДТП.
В воскресенье, 16 июля, на трассе Кривой Рог-Кропивницкий произошло масштабное…
В Кривом Роге на крупнейшем предприятии горно-металлургического комплекса Украины "АрселорМиттал"…
Во вторник, 18 июля, на улице Рабочей перевернулся микроавтобус.
Никополь почти каждый день обстреливают российские оккупанты, однако местные жители не падают духом: они живут, работают и даже не забывают об искусстве.
Узник, осужденный за мошенничество, умудрился обманывать людей, даже сидя в колонии.
В Кривом Роге судили 37-летнего мужчину, которого обвиняют в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.
В Днепре несколько категорий жителей имеют право на льготу в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Среди тех, кто может получить такую льготу пенсионеры, врачи, работники библиотек.
В ГумДепе Днепра рассказали об особенностях обучения в школах с 1 сентября.
В селе Семеновка Львовской области умерла самая старая гусыня Украины.
В Днепре предупредили о перекрытии улицы Посполитой.
В последнее время цены на некоторые продукты просто шокируют, в том числе и на яйца.
На Днепре есть большое количество малоизвестных островов. К ним возможно добраться только вплавь. Эти острова образовались в начале прошлого века и до середины 1930-х годов были значительно больше в размерах, чем сейчас.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!