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В Кривом Роге несовершеннолетняя девушка попросила забрать ее из семьи

Сегодня 18:37
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В Кривом Роге девочка попросила забрать ее от мамы, с которой постоянно ссорилась.

Новости Днепра про В Кривом Роге несовершеннолетняя девушка попросила забрать ее из семьи

Об этом случае рассказали в Службе по делам детей исполкома Центрально-Городской районной в городе Кривой Рог.

Несовершеннолетняя девочка обратилась к соцработникам и попросилась пожить в заведении для временного пребывания детей. По словам школьницы, она постоянно ссорится с мамой, которая ее не понимает и психологически издевается.

Специалисты выслушали девочку, а затем побеседовали с мамой, чтобы выяснить причины конфликта.

Школьницу временно забрали из семьи и месяц разрешили пожить в центре социально-психологической реабилитации детей. По словам соцработников, в семье явных проблем не было, ребенок жил в нормальных условиях, а соседи не жаловались на семью.

К делу привлекли конфликтолога, который сумел помирить маму и дочь. После почти месяца жизни в центре реабилитации девушка вернулась домой. Однако за семьей будут следить соцработники, чтобы вовремя выявить проблемы, которые могут возникнуть в будущем.

Напомним, ранее в Кривом Роге юноша попросил забрать его из семьи. Парень жаловался на родителей, которые пьянствовали и нигде не работали.

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