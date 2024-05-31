В Кривом Роге наркоторговец попался полиции во время продажи «товара»

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области со ссылкой на материалы Криворожского РУП.
По материалам дела, 29 мая недалеко от магазина в Покровском районе города полицейские зафиксировали противоправную деятельность мужчины. Во время проведения поверхностной проверки правоохранители изъяли у него таблетки и деньги, полученные от продажи запрещенных веществ.
По месту жительства злоумышленника полицейские изъяли более 30 таблеток метадона и денежные средства и направили на экспертизу.
Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Пока ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения.
Примечание: часть 2 статьи 307 подразумевает незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств, совершенное повторно.
Сегодня мы писали, что на Днепропетровщине мужчина ударил ножом знакомого и скрылся.
Читайте также:
Автор:
Денис Кушниров представил Днепропетровскую область на Чемпионате Европы по пулевой…
В Павлограде правоохранители задержали 43-летнего мужчину подозреваемого в совершении тяжкого…
В Кривом Роге на Днепропетровщине разрушается последний уцелевший дореволюционный склеп.
Мать 6-летнего Даниила Литенца, которого в декабре 2022 года обнаружили…
Этой ночью Харьков в очередной раз оказался под обстрелом врага.
На свалке Днепра возле жилого комплекса "Моцарт" прохожие заметили неиспользованные сухпайки.
Денис Кушниров представил Днепропетровскую область на Чемпионате Европы по пулевой стрельбе.
В Павлограде правоохранители задержали 43-летнего мужчину подозреваемого в совершении тяжкого преступления.
Хорошего дня, друзья!
Почасовые отключения света совсем скоро вернутся в Украину.
В горсовете ответили, нужно ли делать новые ученическим школьникам, окончившим 4 и 9 класс.
Несовершеннолетний парень сообщил патрульным о людях, которые искали "закладки".
Жизнь "потрепала" детский лабиринт в парке Зеленый Гай в Днепре.
В Кривом Роге на Днепропетровщине разрушается последний уцелевший дореволюционный склеп.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!