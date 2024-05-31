В Кривом Роге наркоторговец попался полиции во время продажи «товара»

Патрульные полиции Кривого Рога задержали 47-летнего наркосбытчика во время того, как он в очередной раз встретился с покупателями.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области со ссылкой на материалы Криворожского РУП.

По материалам дела, 29 мая недалеко от магазина в Покровском районе города полицейские зафиксировали противоправную деятельность мужчины. Во время проведения поверхностной проверки правоохранители изъяли у него таблетки и деньги, полученные от продажи запрещенных веществ.

По месту жительства злоумышленника полицейские изъяли более 30 таблеток метадона и денежные средства и направили на экспертизу.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Пока ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения.

Примечание: часть 2 статьи 307 подразумевает незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств, совершенное повторно.

Сегодня мы писали, что на Днепропетровщине мужчина ударил ножом знакомого и скрылся.

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